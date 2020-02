Marinierter Bratfisch mit Pellkartoffeln und Sauce Tartare

1. Am Vortag Fisch filetieren. Filets mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Zitronensaft beträufeln.

2. Mehl auf einem flachen Teller verteilen. Kondensmilch mit Paprikapulver verrühren. Semmelbrösel ebenfalls auf einen flachen Teller geben. Filets zuerst in Mehl wenden. Überschüssiges Mehl abklopfen. Danach in Kondensmilch und in den Semmelbröseln wenden.