2. Pfeffer und Salz in einem Mörser zerstoßen, mit Paprikapulver, Knoblauch und Kräutern mischen.

4. Inzwischen für die Pfannkuchen die Butter schmelzen, etwas abkühlen lassen. Den Schnittlauch abspülen, trocken schütteln und in feine Ringe schneiden.

6. Währenddessen Blumenkohl und Brokkoli putzen, in feine Röschen teilen, waschen und abtropfen lassen. Möhre putzen, schälen, abtropfen lassen und in feine Würfel schneiden. Pilze putzen, ggf. anhaftenden Sand abreiben. Pilze in Scheiben schneiden.