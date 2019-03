Mango-Mohntorte

4. Die Hälfte des Teigs in eine der beiden vorbereiteten Backformen füllen. In den übrigen Teig den gemahlenen Mohn unterrühren, den Mohnteig in die andere vorbereitete Backform füllen und beide Formen im Backofen ca. 30 Minuten backen. Die beiden Biskuits in der Form vollständig abkühlen lassen, vorsichtig aus der Form lösen und jeweils horizontal halbieren.