1. Für die Brötchen das Mehl in eine Schüssel geben, eine Mulde eindrücken. Hefe, Milch und Honig verrühren, in die Mulde gießen und mit etwas Mehl vom Rand zu einem dickflüssigen Vorteig verrühren. Zugedeckt an einem warmen Ort ca. 10 Minuten gehen lassen.