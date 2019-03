Joghurt-Blutorangen-Torte

1. Für den Biskuit den Backofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen. Eine quadratische Springform (ca. 24 cm, alternativ runde Springform Ø 24–26 cm) mit Backpapier auslegen.

2. Eier trennen. Eiweiß steif schlagen, dabei 1 Prise Salz einrieseln lassen. Eigelb und Zucker hellcremig aufschlagen. Eischnee darauf geben. Mehl und Stärke mischen und sieben. Alles locker zu einer gleichmäßigen Masse mischen. Butter kurz unterziehen.

3. Masse in die Form füllen. Ca. 15–18 Minuten goldgelb backen. Auskühlen lassen, aus der Form lösen. In Folie wickeln und beiseitestellen.

4. Für das Curd alle Zutaten, außer Butter, in eine Schlagschüssel über ein heißes Wasserbad geben und rühren, bis der Zucker gelöst ist und die Masse leicht andickt. Die Masse etwas abkühlen lassen, dann die Butter zugeben und alles glatt verrühren, abkühlen lassen.

5. Für die Joghurt-Sahne Gelatine in reichlich kaltem Wasser einweichen. Die Springform säubern und möglichst glatt mit Frischhaltefolie auslegen, dabei die Folie rundum etwas über den Rand hängen lassen.

6. Die Orangen dick schälen, sodass die weiße Haut mit entfernt wird. Die Orangenfilets mit einem scharfen Messer zwischen den Trennhäuten ausschneiden. Filets abtropfen lassen, dabei den Saft auffangen. Trennhäute zusätzlich ausdrücken, Saft ebenfalls auffangen. Aufgefangenen Saft auf ca. 150 ml auffüllen.

7. Joghurt, Zucker und Orangensaft verrühren. Gelatine abtropfen lassen und in einem Topf bei schwacher Hitze unter Rühren schmelzen. Einige Esslöffel Joghurt-Mischung unterrühren.

8. Dann angerührte Gelatine unter die übrige Joghurtcreme schlagen. Zunächst Blutorangen-Curd unterziehen. Sahne steif schlagen und portionsweise unterheben. Creme kühl stellen, bis sie zu gelieren beginnt.

9. Inzwischen den Formboden und Rand im Wechsel dicht an dicht mit den abgetropften Orangenfiles auslegen. Übrige Filets fein würfeln.

10. Sobald die Joghurtsahne fest zu werden beginnt, Hälfte davon in die Form füllen und glattstreichen. Orangenfiletstückchen darauf verteilen. Restliche Joghurtsahne auffüllen und glattstreichen.

11. Den Biskuitboden eventuell etwas flacher schneiden (ca. 1 ½ cm). Boden auf die Creme legen und andrücken. Mit Folie bedeckt mindestens 5 Stunden, besser über Nacht, kaltstellen.

12. Für den Mürbeteig Zucker, Mehl und Salz in einer Rührschüssel mischen. Ei und Butter in Stückchen zugeben und alles rasch glatt verkneten. Teig zu einer Kugel formen, in Folie ca. 30 Minuten kühlen.

13. Den Backofen auf 200 Grad (Umluft 180 Grad) vorheizen. Den Mürbeteig auf wenig Mehl dünn, etwa in Formgröße, eckig ausrollen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben, mit einer Gabel mehrmals einstechen. Mürbeteig im heißen Backofen ca. 15–17 Minuten goldbraun backen. Aus dem Ofen nehmen und noch warm nochmals in Formgröße gerade schneiden. Auf dem Blech auskühlen lassen.

14. Konfitüre leicht erwärmen, nach Belieben durch ein feines Sieb streichen. Den Mürbeteig mit der Konfitüre bestreichen, auf den Biskuit legen und sacht andrücken.

15. Eine Tortenplatte umgedreht auf die Form legen, dabei darauf achten, dass die überhängende Folie seitlich herausschaut. Form und Platte umdrehen und die Torte auf die Platte stürzen. Die Form vorsichtig lösen, abheben, die Folie abziehen.