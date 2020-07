1. Für das italienische Kringelgebäck Mehl und Olivenöl in eine Schüssel geben und mit den Knethaken des Handrührgeräts oder der Küchenmaschine kurz vermischen.

3. Währenddessen einen Topf mit Wasser zum Kochen bringen. Ein Geschirrhandtuch am besten auf einem großen Teller oder einem Kuchengitter auslegen.

7. Jeweils acht Teigkringel in das kochende Wasser geben und so lange kochen bis sie an der Wasseroberfläche schwimmen. Die gekochten Teigkringel mit einer Schaumkelle aus dem kochenden Wasser nehmen und auf das vorbereitete Geschirrhandtuch zum Abtropfen legen.