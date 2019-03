Der Minztee wird aus dem grünen Blatt-Tee "Gunpowder", reichlich Zucker und frischer Minze zubereitet. Zur Herstellung werden die Teeblätter in einem Topf oder einer Kanne mit kaltem Wasser angesetzt und zwischen 10 und 15 Minuten gekocht. Anschließend wird der Teesud von den Blättern getrennt und mit viel Zucker zum Kochen gebracht. (Durch das nochmalige Aufkochen hydrolysieren die Zuckermoleküle, sie spalten sich in Glukose und Fructose auf, wodurch der Tee sich verändert und noch süßer wird.) Für den Minzgeschmack, gibt man die Minze mit zum Aufkochen oder erst beim Servieren in die Gläser - je nach Geschmack mehr oder weniger intensiv.

Anissamen mit dem Zucker und 1/2 Liter Wasser aufkochen. Zugedeckt 10 Minuten bei kleiner Hitze ziehen lassen. Den schwarzen Tee in einen Teebeutel füllen und in eine Teekanne hängen. Das restliche Wasser aufkochen, 1 Minute abkühlen lassen, dann über die Teeblätter gießen. Den Tee 4 - 5 Minuten ziehen lassen. Die Walnusskerne hacken. Den Teebeutel aus der Kanne nehmen und den Gewürzsud durch ein Sieb zum Tee gießen. Den Tee auf Gläser verteilen und mit den gehackten Nüssen bestreut servieren.

Minze abspülen, trockenschütteln, bis auf 4 Stiele zum Garnieren in Wasser ca. 10 Minuten köcheln. Den Tee in eine vorgewärmte Kanne geben und mit dem Minzwasser aufgießen. Wichtig: Für den richtigen Geschmack des Tees kommt es darauf an, den Tee richtig zu dosieren. Rechnen Sie auf ein Teeglas einen halben Löffel Tee. Dieser sollte fünf Minuten lang in der Kanne ziehen oder sogar noch leicht köcheln. Anschließend lassen Sie den Tee zwei bis drei Minuten lang abkühlen. Je Teeglas 1 TL Ingwer und Ingwersirup geben. Den Tee darüber gießen, umrühren, mit Minze garnieren, sofort servieren.