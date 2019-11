Geschmorte Gänsekeule

1. Den Backofen auf 170 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen (Umluft: 150 Grad). Die Gänsekeulen kalt abspülen, gründlich trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer einreiben. Etwas Gänseschmalz in einem ofengeeigneten Bräter erhitzen. Die Keule darin rundherum goldbraun anbraten.

2. Währenddessen Zwiebeln schälen und in Würfel schneiden. Knollensellerie und Petersilienwurzeln putzen, schälen und fein würfeln. Staudensellerie und Karotten putzen, waschen und trocken tupfen. Karotten würfeln, Sellerie in etwa 5 cm lange Stücke schneiden.

5. Inzwischen Kartoffeln schälen, waschen und in ca. 2 cm große Würfel schneiden. Reichlich Salzwasser in einem großen Topf aufkochen, die Kartoffelwürfel darin kurz blanchieren, abgießen und gut abtropfen lassen. Kumquats gründlich heiß waschen, trocken reiben und in feine Scheiben schneiden. Dabei eventuell enthaltene Kerne entfernen.