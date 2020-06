Gegrillte Salatherzen mit Kräuter-Gnocchi

1. Kartoffeln waschen, mit Wasser bedeckt in einen Topf geben. Etwas Salz zugeben, aufkochen und die Kartoffeln zugedeckt weich garen.

3. Ei, Knoblauch, Holunderblütenessig, Zitronensaft, Senf, Honig, Salz und Pfeffer in einen hohen Mixbecher geben und mit dem Pürierstab kurz durchmixen.

5. In einem Topf 50 g Butter sacht bräunen.

7. Kartoffeln abgießen, abziehen und etwas ausdampfen lassen. Die noch heißen Kartoffeln dann durch eine Kartoffelpresse in eine Rührschüssel drücken. Eigelbe und Kräuter untermischen.

10. Reichlich Salzwasser in einem großen Topf aufkochen.

11. Die Gnocchi portionsweise im siedenden Salzwasser garen, bis die an die Wasseroberfläche steigen.

13. Übrige Butter in einer großen Pfanne erhitzen. Salbei abbrausen, trocken tupfen und in der Butter kurz anrösten. Gnocchi zugeben und in der Salbei-Butter schwenken.