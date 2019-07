1. Die Kartoffeln schälen, abbrausen und in Salzwasser ca. 20 Minuten garen.



2. Kartoffeln abgießen, ausdampfen lassen, die Schale abziehen und abkühlen.



3. Die Koteletts trockentupfen und jeweils waagerecht eine tiefe Tasche schneiden.



4. Tomaten, Mandeln und Estragonblätter fein hacken und mit dem Käse mischen.



5. Die Mischung in den Fleischtaschen verteilen, die Öffnung mit Holzspießen fixieren.



6. In einem Bräter das Öl erhitzen. Koteletts salzen, pfeffern und nacheinander von beiden Seiten anbraten.



7. Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.



8. Koteletts im Bräter dicht nebeneinanderlegen (alternativ auf dem Grill zubereiten). Thymianblättchen und Lorbeer zugeben.



9. Im Ofen auf der untersten Schiene ca.15-20 Minuten garen.



10. Inzwischen die Kartoffeln in ca. 3-4 mm dicke Scheiben schneiden, mit der heißen Brühe, Essig, Salz und Pfeffer mischen.



11. Salate putzen, abbrausen und die Blätter grob zerzupfen. Tomaten und Gurke putzen und in Scheiben schneiden.



12. Joghurt, Zitronensaft, Senf, Salz, Pfeffer und Zucker verrühren.



13. Bräter aus dem Ofen nehmen, Koteletts in Scheiben schneiden. Kartoffeln mit Salatzutaten und dem Dressing mischen und dazu servieren.