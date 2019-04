Nach Huhn ist Pute das beliebteste Geflügelfleisch in Deutschland. 20 Wochen dauert die Mast bei einem Puter, die weibliche Pute benötigt ca. 16 Wochen, um in der konventionellen Mast auf ihr Schlachtgewicht zu kommen. Pute wird in der Regel in Teilstücken angeboten. Die Flügel bestehen aus weißem Fleisch und eignen sich super für den Grill. Die Putenkeule lässt sich sogar als Rollbraten schneiden. Das dunklere Keulenfleisch ist universell in der Küche einsetzbar. Die Putenbrust ist für panierte Schnitzel, Steaks und Geschnetzeltes ideal.