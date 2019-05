Franzbrötchen

1. Am Vortag für den Hefeteig das Mehl, die Hefe, die Milch, den Zucker, den Honig, das Ei, die Butter, das Salz, das Vanillemark sowie den Zitronenabrieb mit den Knethaken des Handrührgeräts oder der Küchenmaschine auf kleiner Stufe 10 Minuten verkneten. Dann den Teig auf höherer Stufe in ca. 5 Minuten glatt und leicht glänzend kneten. Den Teig mit Frischhaltefolie bedeckt im Kühlschrank über Nacht ruhen lassen.

2. Für die Butterplatte die Butter und das Mehl mit den Händen verkneten. Die Masse zwischen 2 Lagen Backpapier gleichmäßig auf 14x14 cm und 1cm dick ausrollen, dafür auf dem oberen Backpapier ein Quadrat mit den genannten Maßen zeichnen. Die Butterplatte in das Papier einwickeln und über Nacht in den Kühlschrank legen.

3. Am Backtag die Butterplatte 15 bis 20 Minuten vor dem Verarbeiten aus dem Kühlschrank nehmen. (Sie sollte zum Ausrollen geschmeidig, aber nicht zu weich sein.) Der gekühlte Hefeteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 48x24 cm groß ausrollen. Die Butterplatte in die Mitte des Rechtecks legen. Den Teig von den Seiten über die Butter klappen. Die Kanten in der Mitte und rundum zusammendrücken (die Butterplatte muss vollständig eingeschlossen sein), Teigkanten überklappen. Das Teigstück 90 Grad drehen und auf einer bemehlten Fläche gleichmäßig von der Mitte ca. 75x25 cm ausrollen (die Butter soll sich gleichmäßig verteilen.)