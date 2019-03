So starten Sie munter in den Frühling!

Sie wollen Ihrem Wohlbefinden etwas Gutes tun und suchen nach leicht umsetzbaren Tipps für den Alltag? Wir geben Ihnen 5 Ernährungstipps zur Hand, mit denen Sie aufgeweckt und munter in den Frühling starten.

Brühen Sie drei Scheiben Ingwer mit heißem Wasser auf - wer mutig ist, kann die Ingwerscheiben danach ruhig verzehren! Ingwer wirkt belebend und kurbelt den Stoffwechsel an.

3. Gehen Sie im Frühjahr 15 Minuten in die Mittagssonne - und bewegen Sie sich ein bisschen. Vitamin D ist notwendig für unser Immunsystem. Unter Einfluss von UV-Licht kann unsere Haut Vitamin D bilden. Im Sonnenlicht bilden wir nach dem Winter wieder Vitamin D und füllen unsere Speicher auf - und Bewegung tut immer gut! Verwenden sie keine UV-Filter - also keine Sonnencreme und verzichten Sie auf die Sonnenbrille!

4. Essen Sie Eier aus Biohaltung - ein Ei kann nur dann Vitamin D enthalten, wenn das Huhn Sonnenlicht bekommen kann. Eier enthalten natürlicherweise Vitamin D - aber nur, wenn die Hühner auch natürlicherweise an die Sonne kommen!

an zahlreichen Vitaminen z.B. B1, B2, B6, Niacin, Folsäure und E sehr stark an. Bei gekeimten Getreidekörnern ist im Vergleich zu Vollkornmehl der Vitamingehalt im Keimling bis um das Sechsfache, gegenüber Weißmehl sogar bis um das 22-fache erhöht. Zudem wird Vitamin C im Keimling neu gebildet, da es den Keimling schützt und für das Wachstum erforderlich ist. Während der Keimung werden zu den Vitaminen auch noch die Mineralstoff- und Spurenelementgehalte beträchtlich erhöht und sogar Mineralstoffe wie Magnesium komplett neu gebildet.