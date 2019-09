Ernährung Äpfel - so gut wie ihr Ruf?

Äpfel - so gut wie ihr Ruf?

Jetzt im Herbst biegen sich die Äste der Apfelbäume unter der Last der reifen Äpfel – und genau jetzt ist der beste Zeitpunkt, kraftvoll zuzubeißen. Denn die frischen, heimischen Äpfel sind nicht nur besonders lecker, sondern auch besonders gesund! Oder?

Zubereitung:

750 ml Wasser mit Salz und Zitronensaft verrühren. Äpfel waschen und abtrocknen. Vom ersten Apfel das Kerngehäuse ausstechen und den Apfel in Ringe (ca. 5 mm) schneiden. Die Ringe sofort in die Zitronensaftlösung geben, damit sie sich nicht verfärben. 10 Minuten einweichen. In der Zeit den nächsten Apfel zu Ringen verarbeiten usw.