Erdbeer-Rhabarbersahne auf Baiserböden

1. Am Tag vorher den Backofen auf 150°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Auf Backpapier jeweils zwei Quadrate (24cmx24cm) oder zwei Kreise (Ø 26 cm) zeichnen und mit umgedrehter Seite auf je ein Backblech legen.

2. Für die Baiserböden das Eiweiß mit dem Salz und dem Zucker zu einem festen Schnee schlagen. Den Puderzucker mit der Stärke und dem Vanillezucker mischen und unter den Eischnee heben. Die Baisermasse mit einem Löffel wellenartig innerhalb der Zeichnungen auf den vorbereiteten Backblechen verteilen. Den Backofen auf 100°C herunterschalten und die beiden Baiserböden 90 Minuten backen. Den Backofen abschalten und die Baiserböden im Backofen auskühlen lassen, am besten über Nacht.

3. Für die Erdbeer-Rhabarbersahne den Rhabarber waschen, schälen, in kleine Stücke schneiden. Die Rhabarberstücke in einem Topf mit etwas Zucker zu einem Kompott kochen und abkühlen lassen. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Die Erdbeeren waschen, den Erdbeerstrunk entfernen und halbieren. 150 g der Erdbeeren pürieren. Die Sahne steif schlagen.