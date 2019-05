2. Für den Spinatbiskuitboden den Spinat mit dem Pürierstab pürieren. Den Zucker und die Eier schaumig rühren. Das Sonnenblumenöl langsam in die schaumige Masse rühren. Den Spinat unter die Eimasse heben. Das Mehl mit dem Backpulver mischen, sieben und kurz unter die Eimasse heben. Die Biskuitmasse in die vorbereitete Backform füllen und im Backofen ca. 35 Minuten backen.

3. Für die Erdbeer-Holunderblüteneinlage einen Tortenring (Ø 22cm) mit Klarsichtfolie einschlagen. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Das Erdbeerpüree mit dem Holunderblütensirup glattrühren. Die Gelatine ausdrücken und in einem kleinen Topf mit etwas Erdbeer-Holunderblütenpüree auflösen, zur restlichen Erdbeer-Holunderblütenmasse geben, in den vorbereiteten Tortenring füllen und einfrieren.