Einkochen oder trocknen So machen Sie Tomaten haltbar

Waschen Sie die frischen, makellosen Tomaten gründlich, schneiden Sie sie in 1 cm dicke Scheiben und schichten Sie diese in Gläser. Tipp: Besonders gut eignen sich Fleischtomaten.

Verschließen Sie die Gläser und kochen Sie die Tomaten 20 Minuten bei 90°C in einem Einmachtopf oder stellen Sie das Glas in eine tiefe Auflaufform bei 90°C für 30 Minuten in den Backofen. Auch auf dem Herd in einem mit Wasser gefüllten Topf können Sie den Tomatensalat einkochen.