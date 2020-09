1. Die Hefe in einer kleinen Schale zerbröseln, Zucker und handwarmes Wasser zugeben und mischen.

2. Mehl, Backpulver und Salz in eine große Schüssel geben und vermischen.

5. Den gegangenen Hefeteig in 4–6 Stücke teilen, diese jeweils auf wenig Mehl in Pfannengröße ausrollen.

6. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen, die Teigstücke darin nacheinander bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun braten. Dabei jeweils mit einigen Sesam- und/oder Schwarzkümmelsamen bestreuen. Pfannenbrot herausnehmen und auf Küchenpapier kurz abtropfen lassen.

7. Für die Eier in Tomatensoße Tomaten am Stielansatz einritzen und 1 Minute in kochendem Salzwasser blanchieren, kalt abbrausen und die Haut abziehen. Tomaten klein schneiden.