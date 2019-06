Donauwelle

2. Für den Rührteig in einer Rührschüssel Dinkelmehl, Rohrohrzucker, Vanille, Salz und Backpulver mischen. Weiche Margarine, Pflanzenöl, Wasser und Apfelessig zugeben und mit dem Schneebesen rasch zu einem homogenen Teig rühren. Zwei Drittel des Rührteigs in den vorbereiteten Backrahmen geben. Den restlichen Teig mit Kakao glattrühren, auf dem hellen Teig verteilen und mit einer Gabel leicht marmorieren. Die Schattenmorellen gleichmäßig auf dem marmorierten Rührteig verteilen, etwas in den Teig drücken und im Backofen auf unterster Schiene ca. 30 bis 40 Minuten backen. Danach den Rührkuchen vollständig auskühlen lassen.