Die Vielfalt der Beeren Jede Beere bietet was Besonderes

Johannisbeeren treten in 3 Farben auf. Sie gibt es in schwarz, rot und weiß. Die schwarzen Johannisbeeren enthalten eine sehr hohe Vitamin C Menge. Mit ca. 50 g der schwarzen Früchte deckt man fast den Tagesbedarf. Für die schwarze Färbung sind die Anthocyane verantwortlich. Sie binden im Körper freie Radikale und wirken somit zellschützend und krebsvorbeugend. Desweiteren enthalten die schwarzen Beeren einen beachtlichen Ballaststoffanteil von fast 7 g pro 100 g Frucht. Das entspricht ¼ der täglich empfohlenen Aufnahme. Rote Johannisbeeren schmecken auch zu pikanten Wild- und Geflügelgerichten.

Die Himbeeren folgen ebenfalls Ende Mai bzw. Anfang Juni. Der Erntezeitpunkt bei Beeren hängt mit den Frühjahrstemperaturen zusammen. Sie enthalten Säuren und Gerbstoffe, die die Leberfunktion unterstützen. Das Aroma von Himbeeren kommt am besten in Kombination mit z. B. Naturjoghurt, Buttermilch oder Annanas zur Geltung.

Fazit: Die Sommerfrüchtchen enthalten nicht nur einen tollen Geschmack sondern auch eine große Palette an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Im Gesamten beugt dieser Mix an verschiedenen Inhaltsstoffen Bluthochdruck und Herzinfarkt vor. Desweiteren aktivieren die Inhaltsstoffe den Stoffwechsel, beugen Krebs vor und durch den hohen Ballaststoffanteil sind sie verdauungsfördernd.

Achten Sie beim Einkauf auf einwandfreie Beeren. Sie sind leicht verderblich und sollten am besten am selben Tag noch verzehrt werden. Bei einem nicht sofortigen Verzehr sollte man die Beeren im Kühlschrank aufbewahren. Jedoch nur maximal 1-2 Tage. Die Stielansätze erst nach dem Reinigen abziehen. Brausen Sie die Beeren nur kurz ab. Beim Wässern verlieren die Früchte eventuell schon Saft und somit Aroma und Inhaltsstoffe.

Tipp: Beim Einfrieren sollte man die Früchte einzeln auf z. B. einem Tablett vorfrieren und dann erst in Gefrierbeutel- und Behälter geben. Somit bleiben die Früchtchen auch beim Auftauen etwas in Form.

Die Salicylsäure in Erdbeeren lindert Entzündungen und Schmerzen bei Rheuma und Gicht. Am meisten Ballaststoffe enthalten die schwarzen Johannisbeeren mit rund 7 g pro 100 g, dicht gefolgt von den Heidelbeeren (Blaubeeren) mit rund 5 g. Ballaststoffe dienen als Nahrung für wichtige Darmbakterien, die unseren kompletten Darm gesund halten. Ballaststoffreiche Speisen machen schneller satt und unterstützen somit auch die Gewichtsregulation. Eine ballaststoffreiche Kost wirkt sich auch positiv auf die Entstehung von Diabetes, Fettstoffwechselstörungen (hoher Cholesterinspiegel) sowie Darmkrebs aus.

Am besten am Vortag: 160 ml Salzwasser kochen, 80 g Cous-Cous kurz aufkochen, dann ziehen und abkühlen lassen.

200 g Johannisbeeren und die Minze reinigen, den Salat reinigen, trocken schleudern und in mundgerechte Stücke schneiden. 50 g Walnüsse grob hacken, 150 Feta in kleine Würfel schneiden. In einen Mixbecher 100 g Johannisbeeren , die Hälfte der Minze (andere Hälfte in feine Streifen schneiden), 3 EL Walnussöl, 1 EL Honig, 50 ml Wasser, einen Spritzer Zitrone, ½ TL Schalenabrieb, etwas Salz und Pfeffer mit einem Pürierstab mixen.

Alle Zutaten zu einem Salat mischen.