Darauf sollten Sie beim Einkauf achten Balsam-Essig oder Aceto Balsamico?

Jetzt im Frühling wächst unsere Lust auf Salat. Eine wichtige Zutat für das Dressing: Essig. Im Supermarkt stehen wir vor vielen Regalmetern mit Aceto Balsamico & Co. Worauf achten beim Einkauf? Was ist Balsamico Creme? Und: Muss es eigentlich immer Balsamico sein?

Der Traditionelle, also "Aceto Balsamico tradizionale", ist ein Produkt für den Feinkostladen. 100 ml kosten 50 Euro oder mehr. Dafür hat sich der Traubenmost – und mehr darf im Tradizionale auch nicht enthalten sein - 12, 18 oder gar 25 Jahre (extravecchio) in unterschiedlichen Holzfässern zu zähflüssigem, beinahe schwarzem Balsamessig ausgereift. Produziert werden darf er ausschließlich in den Provinzen Modena oder Reggio Emilia in Italien.