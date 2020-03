1. Für die Bratkartoffeln Kartoffeln in Salzwasser kochen, abgießen und ausdampfen lassen.

Kartoffeln abziehen, in ca. 0,5 cm dicke Scheiben schneiden und abkühlen lassen (am besten am Vortag, mindestens ca. 3 Stunden vorher).



2. Für die Currysoße Schalotte und Knoblauch abziehen und fein würfeln. Ingwer schälen und fein hacken.