Carpaccio mit Melonen-Gurken-Salsa

1. Am Vorabend Tafelspitz von Fett und Sehnen befreien. Knoblauch mit Schale andrücken. Rosmarin grob zerzupfen.

5. Butter in einem Topf schmelzen lassen mit gehacktem Knoblauch, Petersilie, etwas Zitronenabrieb (von der Avocadocreme) sowie Salz und Pfeffer mischen.

6. Das Baguette in dünne Scheiben schneiden. In der Buttermischung wenden. Im Backofen auf der mittleren Schiene bei 200 Grad Ober- und Unterhitze ca. 10-15 Minuten goldbraun rösten. Am besten einmal wenden damit es gleichmäßig braun wird.