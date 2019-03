Bretonische Tarte mit Schokoladencreme

3. Für die Schokoladencreme die Kuvertüre in eine Schüssel geben. Die halbe Vanilleschote der Länge nach mit einem Messer halbieren und mit dem Messerrücken das schwarze Vanillemark aus den Hälften herauskratzen. Einen Tortenring (Ø 26 cm) mit Backpapier einschlagen und abdichten, damit die flüssige Schokoladencreme nicht aus dem Tortenring fließen kann. Die Sahne und die Milch in einen Topf geben und mit der ausgekratzten Vanilleschote und dem Vanillemark aufkochen. Die Eigelbe und den Zucker schaumig schlagen. Die Hälfte der gekochten Sahne-Milch zur Eigelbmasse geben, dann die Eigelbmasse in den Topf zur restlichen Sahne-Milch geben und vorsichtig unter Rühren zur Rose abziehen. Das heißt, dass das Sahne-Milch-Eigelbgemisch eine Temperatur von ca. 85°C erreicht und beginnt anzudicken.