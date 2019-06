Der Johannisbeerbusch liefert eine ganze Farbpalette an Beeren in Weiß, Gelb, Rot und Schwarz. Die in den Johannisbeeren enthaltene Salicylsäure und die Gerbsäuren vertreiben Bakterien und haben desinfizierende Wirkung in unserem Organismus. Zur Bekämpfung von Erkältungen bietet sich Johannisbeersaft an.