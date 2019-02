Apfeltorte mit Brandteig

2. Für die Brandteigböden die Milch mit Wasser, der Butter, dem Salz und dem Muskat in einem Topf aufkochen. Das Mehl sieben, zum Milch-Wasser-Gemisch geben und so lange mit Hilfe eines Kochlöffels rühren, bis sich auf dem Topfboden ein weißer Belag bildet und sich die Masse ballenartig vom Topfrand ablöst. Danach die Masse abkühlen lassen.

5. Für das Apfelkompott die Gelatine in kaltem Wasser 5 bis 10 Minuten einweichen. Äpfel schälen, entkernen, in 3 bis 4 mm starke Apfelschnitze schneiden und würfeln. Die Waldnusskerne hacken und rösten. Die halbe Vanilleschote der Länge nach mit einem Messer halbieren und mit dem Messerrücken das schwarze Vanillemark aus den Hälften herauskratzen. Den Apfelsaft, 60 ml Weißwein, den Zitronensaft, den Zucker, den Zimt, den Sternanis und das Vanillemark kurz aufkochen. Die aufgeweichte Gelatine in den kochenden Apfelsaft-Weißwein-Sud geben und auflösen.

Den übrigen Weißwein (40 ml) mit der Stärke kalt anrühren und den kochenden Apfelsaft-Weißwein-Sud damit abbinden. Die Apfelwürfel und die Walnusskerne vorsichtig unter den eingedickten Sud heben. Das Apfelkompott mit Klarsichtfolie abdecken und auskühlen lassen.