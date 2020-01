Zum Jahreswechsel gönnen sich einige zur Abwechslung etwas Exotisches. Südfrüchte wie Mangos und Ananas sind sehr beliebt. Etwa 65.000 Tonnen Mangos kommen jährlich zu uns. Was steckt alles drin in den Südfrüchten?

Die carotinreichste Obstsorte besteht zu über 80 % aus Wasser. Mangos stecken voller Vitamine: C, E, B1 und Folsäure. Außerdem ist die Südfrucht reich an Mineralstoffen, wie z.B. Kalium, Magnesium und Calcium. Aufgrund ihres geringen Säuregehaltes ist die Mango eine beliebte Zutat in Babynahrung und gut verdaulich.

Tipps zur Zubereitung: Am besten längs in drei Teile schneiden, innen an dem großen Kern entlang, dann aus den Teilen das Fruchtfleisch mit einem Löffel herauslösen oder in kleine Quadrate bis zur Schale schneiden und dann rauslösen.

In der gelben Südfrucht stecken jede Menge A-, B-, und C-Vitamine. Außerdem hat die Ananas einen hohen Anteil an Bromelain. Das Enzym ist in frischen Ananas für das Bitzeln auf der Zunge verantwortlich. In aufgeschnittenen Ananas zersetzt sich das Enzym schon nach einer halben Stunde. In Dosenananas ist es gar nicht mehr enthalten. Bromelain wirkt gerinnungs- und entzündungshemmend.