So geht's

Wer im Urlaub etwas über die Stränge geschlagen und etwas zugenommen hat, der möchte die Kilos gerne wieder abnehmen. Wir verraten, wie es am effektivsten geht!

Das Gewicht beschäftigt viele Menschen ab einem gewissen Alter – manche früher, andere später. Die Fettpölsterchen an der Taille passen nicht so recht zu dem Bild, das wir aus der Bikini-Werbung kennen, das Bierbäuchlein nicht zum Cover der Fitness-Zeitschriften im Tankstellen-Regal. Diäten versprechen, dass Sie das Problem in den Griff bekommen. Wir versprechen es auch und halten es!