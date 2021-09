Pflegerinnen aus Osteuropa - moderne Skaverei?

Eine Pflegerin aus Bulgarien betreut eine 96 Jahre alte Dame rund um die Uhr, bezahlt werden ihr allerdings nur 30 Stunden. Insgesamt verdient sie 1000 € netto pro Monat. In Deutschland kommt dieses Modell günstige Pflegekräfte aus Osteuropa geholt werden, häufig vor. Ein spektakuläres Urteil aus Berlin hat jetzt allerdings frischen Wind in dieses Thema gebracht. Die Justizreporter*innen Gigi Deppe und Bernd Wolf sprechen darüber, wie die eigentlich strengen Regelungen zur Pflege in Deutschland gezielt umgangen werden und welche Auswirkungen das Berliner Urteil haben wird. Zudem hat Justizreporterin Franziska eine 95-jährige Dame in Freiburg besucht und sich dort zeigen lassen, wie eine vernünftige Alternative aussehen kann.