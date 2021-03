Trotz Corona-Lockdown wollen wir heute ein bisschen feiern: die 50. Folge unseres Podcasts und ein Jahr "Die Justizreporter*innen". In unserer Jubiläumsfolge wollen wir ein wenig zurückblicken auf vergangene Folgen und damit auch auf unsere Highlights und natürlich auch auf das Feedback von euch eingehen. Die Justizreporter Bernd Wolf und Fabian Töpel sprechen mit Frank Bräutigam darüber, warum wir diesen Podcast unbedingt machen wollten, welche Inhalte uns wichtig sind. Frank Bräutigam berichtet, was er beim Urteil am OLG Koblenz im Prozess gegen den syrischen Folterhelfer erlebt hat. Außerdem sprechen wir mit Kira Kock, Vorsitzende des Bundesverbandes der juristischen Fachschaften über die Reformbestrebungen vieler Bundesländer für den Schwerpunktbereich. Dieser Teil des Examens soll nicht mehr in der Gesamtnote eingerechnet werden, was viele Studierende und Universitäten ablehnen.



Schreibt uns, wie euch die Folge gefallen hat und welche Themen wir in Zukunft behandeln sollen:

justizreporterinnen@swr.de