Corona vor Gericht - Beherbergungsverbote & Sperrstunden

In dieser Woche müssen wir mal wieder über Corona sprechen. Nachdem die Fallzahlen in den letzten Wochen wieder angestiegen sind, haben die Landesregierungen reagiert und neue Maßnahmen zur Eindämmung des Virus vereinbart. Doch Beherbergungsverbote und Sperrstunden beschäftigen nach wenigen Tagen bereits die Gerichte in Deutschland. Die Justizreporter Michael Nordhardt und Christoph Kehlbach sprechen mit Prof. Alexander Thiele über die Verhältnismäßigkeitsprüfungen, die die Verwaltungsgerichte jetzt in ganz Deutschland vornehmen müssen. Im zweiten Teil berichtet Justizreporter Kolja Schwartz von seiner neuen Dokumentation. Er hat sich über mehrere Wochen mit Menschen beschäftigt, die den Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona kritisch gegenüberstehen. Der Podcast wurde am Donnerstag den 22.10. am Nachmittag aufgenommen, spätere Gerichtsentscheidungen konnten nicht mehr berücksichtigt werden.