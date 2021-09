BGH-Jahresempfang und Masern-Impfpflicht

In der zweiten Folge berichten die Justizreporter*innen vom Jahrespresseempfang am Bundesgerichtshof. Gigi Deppe, Michael Nordhardt und ihr Gast, ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam, waren vor Ort. An dem Abend ging es um den Umgang des BGH mit der eigenen Geschichte und um die wichtigen Fälle der nächsten Zeit. Im zweiten Teil sprechen Gigi Deppe und Michael Nordhardt mit Justizreporter Kolja Schwartz. Es geht um das Aufregerthema Impfpflicht. Am Sonntag haben Impfkritiker in Karlsruhe Verfassungsbeschwerden gegen das Masernschutzgesetz eingereicht. Was hat es damit auf sich und wie geht es jetzt weiter?