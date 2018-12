Am 10. Dezember 1948 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen die "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte" verkündet. Sie war ganz klar eine Antwort auf den Zweiten Weltkrieg und das Nazi-Regime. In 30 Artikeln wurden die grundlegenden Rechte der Menschen formuliert. Seit der Verkündung wird der 10.Dezember als "Internationaler Tag der Menschenrechte" begangen. Wir haben engagierte Menschen nach ihrer Meinung gefragt.

"Diskriminierung von Einzelnen oder auch Gruppen ist Gift für ein gutes und friedliches Miteinander. (…) Deshalb empfinde ich Artikel zwei, das Diskriminierungsverbot für so wichtig, neben Artikel eins."

Nach dem Zweiten Krieg hat die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen eine allgemeingültige Erklärung ausgearbeitet. Die Vorsitzende der Kommission, die frühere First Lady der USA Eleanor Roosevelt, rief der Generalversammlung der Vereinten Nationen 1948 zu: "Wir stehen an der Schwelle eines großen Erfolges in der Geschichte".