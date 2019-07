Flucht, Asyl und Migration - das ist eine Herausforderung für alle - auch für die Medien. Wie berichten wir über ein Thema, das so intensiv diskutiert wird? Welche Begriffe, welche Bilder wählen wir? Auf dem Medienforum Migration am 8. Mai 2017 im SWR-Funkhaus in Stuttgart diskutieren Medienschaffende, Vertreterinnen und Vertreter aus Kultur, Wirtschaft und Politik sowie Migrantenorganisationen und ein interessiertes Publikum über aktuelle Entwicklungen.

Ein Hauptaspekt der Tagung wird die Frage sein: Wie berichten wir über die Themen Flucht, Asyl und Migration überhaupt? Diskutieren werden wir das mit der Medienwissenschaftlerin Prof. Friederike Herrmann von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, die sich kritisch mit der Rolle der Medien in der Flüchtlingsdebatte auseinandersetzt. Erwartet werden außerdem der Islam- und Politikwissenschaftler Dr. Marwan Abou-Taam vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz , der syrische Journalist Tarek Khello , der in Leipzig lebt und arbeitet und Arthur Landwehr, SWR Chefredakteur Nachrichten und Distribution.

Genauso werden wir darüber sprechen, ob wir uns die Gesellschaft nicht schön reden. Wir fragen, was Vielfalt überhaupt heißt: mit der baden-württembergischen Landtagspräsidentin Muhterem Aras , dem stellvertretenden Fraktions-und Landesvorsitzenden der CDU Rheinland-Pfalz Christian Baldauf , der Vorstandsvorsitzenden der Charta Vielfalt Ana-Cristina Grohnert, dem Koordinator für Entwicklungspolitik in der Kommune/Ludwigsburg Saliou Gueye und dem Sozialwissenschaftler Prof. Aladin El-Mafaalani von der FH Münster .

Zum Abschluss des Tages wagen wir einen Ausblick: Hoffnung Europa. Einen Tag nach den Stichwahlen in Frankreich und den Wahlen in Schleswig-Holstein und eine Woche vor den Wahlen in Nordrhein-Westfalen fragt die Schriftstellerin Jagoda Marinic, was uns in Europa zusammenhält und welche Antworten Kulturschaffende geben können. Hierzu kooperieren wir mit dem Institut für Auslandsbeziehungen (ifa).