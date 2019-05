Teilnahmebedingungen: Verlost werden 100 SWR Saatgut-Tütchen - wir schicken sie Ihnen nach Hause! Dafür müssen die Teilnehmer*innen eine E-Mail mit Name, Anschrift, Angabe zum Alter sowie Telefonnummer (für etwaige Rückfragen) schicken an rettetdieinsekten@swr.de - und dabei die Antwort auf folgende Frage geben:

Tipp: Die Antwort finden Sie in einem unserer Videos auf unserer Aktionsseite: Rettet die Insekten! - Videos . Die Absender*innen der ersten 100 E-Mails mit der jeweils richtigen Antwort gewinnen und bekommen eine von 100 Samentütchen.

Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre. Mitarbeiter des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen die Teilnehmer*innen Namen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Wohnort und Alter per Mail schicken. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden vom SWR nur zum Zwecke des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht.