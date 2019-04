Diese Nützlinge helfen gegen Blattläuse & Co

Blattläuse, weiße Fliegen oder Käfer wie der Dickmaulrüssler sind ein Ärgernis nicht nur für Hobbygärtner. Nur was tun gegen die Schädlinge? Eine Möglichkeit ist die Giftspritze. Umweltfreundlicher aber ist es, auf Nützlinge zu setzen.

Im Keltenhof in Filderstadt bei Stuttgart steht Betriebsleiter Michael Kompalla in einem Folien-Gewächshaus, vor ihm ein Meer von Veilchen und Stiefmütterchen. Deren Blüten sind essbar und beliebt in der Gastronomie.