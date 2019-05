Ein typisches Gartencenter in der Stadt, hier steht an prominenter Stelle ein Plakat mit der Aufschrift "Insektengarten". Und tatsächlich sind einige Pflanzen darin insektenfreundlich, sagt Insektenkundler Andreas Haselböck – etwa die Glockenblumen, der Lavendel und die Katzenminze.

Doch das Problem ist folgendes: Begriffe wie "bienenfreundlich" oder "Hummel-Paradies" sind nicht geschützt – jeder kann damit werben. Viele Produkte im Handel aber halten nicht, was sie versprechen, kritisiert Haselböck.

Ganz ähnlich sieht das Sortiment in anderen Gartencentern aus, oder in Baumärkten und Supermärkten, so Haselböck. Eine besonders absurde Werbung für Blumenzwiebeln - eine sogenannte "Schmetterlings-Oase" - entdeckt Haselböcks Kollege Lars Krogmann beim Surfen im Internet.