Nach den Feiertagen in Ulm bin ich wieder in München angekommen. Die Vorbereitungen für das nächste Flugblatt laufen gut an. Aber es gab auch kleine Rückschläge: Trautes Plan, einen zweiten Vervielfältiger zu besorgen, hat nicht geklappt und Hans und Willi scheinen etwas im Alleingang zu planen.