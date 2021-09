Die Anschläge in New York – und wie Sting damals reagierte

Zwanzig Jahre sind vergangen seit den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York. Sie haben vieles von Grund auf verändert. Hier finden Sie eine Zusammenstellung von Hintergründen, Analysen und ganz persönlichen Erlebnissen.

Seit den Terroranschlägen auf die Twin Towers des World Trade Centers in New York am 11. September 2001 ist unser Leben ein anderes. Die meisten Menschen wissen noch genau, wo sie waren und was sie taten, als die Bilder sie erreichten – so auch Journalist Gerald Baars, der zu dem Zeitpunkt als Korrespondent in New York war.

Terror als Medienevent

Vor allem die Live-Übertragung des Einschlags der zweiten Maschine in den Südturm des World Trade Centers versetzte Menschen weltweit in Schock. 9/11 ging als "Angriff auf den Westen" ins kollektive Gedächtnis ein. SWR2 Wissen hat zusammengetragen, wie der Terror zum Medienevent wurde.

Im Detail dokumentiert

Insgesamt 2.996 Menschen verloren ihr Leben, als Mitglieder der Terrorgruppe Al Qaida zwei entführte Flugzeuge in die Twin Towers und eines in das Pentagon steuerten. Der genaue Hergang des Angriffs wurde durch die Medien im Detail dokumentiert und aufgearbeitet. Unsere Archivradio-Beiträge rekonstruieren die gespenstische Stimmung des damaligen Tages.

Wie Sting auf die Anschläge in New York reagierte

Der Anschlag und seine mediale Verbreitung nahmen Einfluss auf alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens. So änderte der Musiker Sting noch am selben Tag sein Konzertprogramm und drückte so seine Ablehnung gegen den "sinnlosen Akt der Gewalt" aus. Wie sein Konzert damals ablief, hören Sie im Beitrag von SWR1 Baden-Württemberg.

Der "War on Terror" aus arabischer Sicht

Im Nachgang der Anschläge begann der von den USA angeführte "War on Terror" gegen die Terrorgruppe Al Qaida und ihre Verbündeten, der vor allem für die arabische Welt folgenschwere Entwicklungen brachte. Eine Schilderung der Geschichte seit 2001 aus arabischer Sicht sehen Sie in der ARD-Mediathek.

Zunehmend rassistische Anfeindungen nach 9/11

Neben den geopolitischen Verwerfungen hatte der 11. September für viele Menschen ganz konkrete persönliche Auswirkungen. So bekam Gökay Sofuoglus, Vorsitzender der türkischen Gemeinde für Baden-Württemberg und Deutschland, bereits einen Tag nach den Anschlägen zunehmende Ablehnung von den anderen Menschen zu spüren. Seine Schilderung können Sie hier hören.

Gesellschaftlicher Umbruch in Deutschland

In den USA, in Deutschland und in vielen anderen Ländern hatten die Anschläge von 2001 einen tief greifenden Einfluss auf Politik, Medien und Gesellschaft. Die Doku-Serie "Deutschland 9/11" geht den Umbrüchen in der deutschen Gesellschaft auf den Grund und ist in der ARD-Mediathek zu sehen.

