per Mail teilen

Unglaubliche Zahlen: Jedes Jahr landen deutschlandweit 18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll, davon knapp 3,5 Millionen Tonnen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das sind 110 Kilo Lebensmittel pro Sekunde.

Das Weihnachtsfest rückt näher und damit auch eine Zeit, in der reichlich Lebensmittel eingekauft werden. Die Einkaufswagen quellen über vor Zutaten für selbst gemachte Plätzchen und den Weihnachtsbraten. Doch verbrauchen wir auch alles, was wir einkaufen? Unsere Zahl der Woche macht die Absurdität unseres Konsumverhaltens deutlich. Wir werfen viel zu viel weg.

Die Schattenseite des Überflusses

In Deutschland werden jedes Jahr rund 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Statistisch gesehen wandern also pro Sekunde(!) 570 Kilogramm Lebensmittel in den Müll. Alleine den Südwesten betrachtet, sind es hier immer noch 110 Kilogramm pro Sekunde.

Vier Millionen Tonnen Lebensmittel werden im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen laut einer Studie der Umweltorganisation WWF pro Jahr weggeworfen. In Baden-Württemberg sind es 2,5 Millionen Tonnen und in Rheinland-Pfalz sind es knapp eine Millionen Tonnen Lebensmittel, die jedes Jahr im Müll landen. Alle drei Bundesländer gelten laut dem WWF als vorbildlich im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung, dennoch sind die Mengen gigantisch.

Unabhängig vom Bundesland landen pro Bundesbürger jährlich rund 230 Kilogramm Lebensmittel im Abfall.

60 Prozent aller weggeworfenen Lebensmittel landen bereits auf dem Weg zum Verbraucher in der Tonne. Zum Beispiel, weil eine Kartoffel nicht ansehlich genug für den Supermarkt ist. Und was ist mit dem Rest, den der Verbraucher verschwendet?

Als häufigster Grund wird das Überschreiten des Mindeshaltbarkeitsdatums (MHD) genannt. Doch ein abgelaufenes MHD ist nicht immer gleich Grund, Essen zu entsorgen. Viele Lebensmittel sind auch noch nach einem abgelaufenen Haltbarkeitsdatums genießbar, wie man in diesem Beitrag nachlesen kann.

Wer etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun möchte, der sollte am besten bei seinem eigenen Konsumverhalten anfangen. Die Internetseite der Welthungerhilfe gibt Tipps. Denn auch zur Weihnachtszeit lässt sich mit bewusstem Einkaufen Lebensmittelverschwendung verhindern.

International betrachtet

Während in unseren Haushalten übrigens rund 12 Prozent aller Lebensmittel pro Jahr im Mülleimer landen, sind es in Dänemark und Japan mit vier Prozent gerade einmal ein Drittel dessen, was wir - oft unnötigerweise - entsorgen.

Deutsche Privathaushalte liegen mit 12 Prozent übrigens im internationalen Vergleich im Mittelfeld, was die Lebensmittelverschwendung angeht. Ein nicht besonders ruhmreicher Platz - wir können alle daran arbeiten.

Berechnete Menge der Lebensmittel, die unverbraucht in Privathaushalten weggeworfen werden (Quelle: Statista) Staat Unverbrauchte Lebensmittel im Müll USA 24 % Schweiz 18 % Frankreich 14 % Italien 13 % Deutschland 12% Finnland 11% Russland 6% Dänemark & Japan 4%