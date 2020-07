Seit Jahren sind Wölfe im Südwesten unterwegs. Sesshaft sind hier nur wenige geworden. Experten rechnen aber damit, dass sich bei uns noch weitere Wölfe ansiedeln werden.

Im 19. Jahrhundert wurde der Wolf in Deutschland ausgerottet. Danach gab es ihn nur noch in Tierparks zu sehen. Erst seit etwa zwanzig Jahren gibt es wieder Wölfe in der freien Wildbahn. Diese leben vor allem in Ostdeutschland und in Niedersachsen. Die vorläufigen Daten der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes verzeichnen für das Jahr 2019: 61 Rudel, zehn Paare und sechs territoriale Einzeltiere.

Deutschland ist ein Paradies für Wölfe Eine neue Studie zeigt, dass in Deutschland etwa drei Mal mehr potenzielle Wolfsreviere existieren, als Fachleute bislang angenommen hatten, nämlich 700 bis 1.400. Wie sieht denn ein typisches Wolfsrevier aus? Martin Gramlich im Gespräch mit Gesa Kluth vom Lupus Institut für Wolfsmonitoring

Zwei Wölfe im Schwarzwald heimisch geworden

Junge Tiere können auf der Suche nach einem eigenen Territorium große Distanzen bewältigen. In nur einer Nacht legen Wölfe mitunter mehr als 60 Kilometer zurück. Dauerhaft niedergelassen haben sich in Baden-Württemberg derzeit nur zwei Wölfe. Über ein ganzes Wolfsrudel ist nichts bekannt.

Ein Wolf lebt im Südschwarzwald, der andere im Nordschwarzwald. Genetische Analysen haben ergeben, dass beide Grauwölfe sind, die aus dem niedersächsischen Rudel Schneverdingen stammen. Eine aktuelle Spur des Rüden GW1129m fand man zuletzt im Mai in der Gemeinde Schluchsee.

Im Nordschwarzwald ist schon vor längerer Zeit ein Wolf sesshaft geworden. Der Rüde mit dem Kürzel GW852m sorgte vor zwei Jahren für Unruhe: Das Tier hatte in der Nacht auf den 30. April 2018 bei Bad Wildbad eine Schafherde angegriffen. An den Folgen starben insgesamt 44 Schafe. Danach wurden Stimmen laut, der Wolf müsse getötet werden.

Hilfen für Tierhalter in Schutzgebieten

Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller erklärte dazu, dass der Wolf nach dem Bundesnaturschutzgesetz nicht einfach abgeschossen werden dürfe. "Erst wenn es einem Wolf gelänge, wiederholt ausreichend gesicherte Herden anzugreifen, oder wenn er für Menschen gefährlich zu werden droht, könnte die Ausnahmeregel vom Tötungsverbot im Bundesnaturschutzgesetz greifen", sagte der Minister.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Die beiden Regionen im Süd- und Nordschwarzwald sind inzwischen zu Wolfsgebieten („Förderkulissen“) erklärt worden. Solche Gebiete werden ausgewiesen, wenn sich ein Wolf nachweislich mindestens sechs Monate in einer Region aufgehalten hat. Nutztierhalter bekommen hier bis zu 100 Prozent der Kosten für Maßnahmen wie Schutzzäune vom Land bezahlt.

Gesa Kluth vom Lupus-Institut für Wolfsmonitoring geht davon aus, dass es im Südwesten durch Zuwanderung bald deutlich mehr Wölfe geben wird. Wo in Baden-Württemberg es Hinweise auf Wölfe gibt, ist auf der Internetseite des Umweltministeriums zu sehen.

Wo in Rheinland-Pfalz Wölfe leben

Auch in Rheinland-Pfalz sind Wölfe nachgewiesen worden. Zuletzt fand man im Juni DNA-Spuren bei einem gerissenen Schaf im Hunsrück. Ob sich der Wolf dauerhaft dort aufhält, ist noch unklar.

Bislang sind nur zwei Wölfe (GW914f und GW1072f) am Stegskopf im Westerwald und in der Nähe von Bad Hönningen im Kreis Neuwied sesshaft geworden. Dort wurde im April 2019 das Wolfsterritorium „Stegskopf“ ausgewiesen. Bilder einer Wildtierkamera aus dem August 2019 zeigen eine Wölfin (Fähe) mit mehreren Jungen. In der Eifel gibt es seit September 2019 ein Präventionsgebiet.

Eine Wildtierkamera hat im Kreis Neuwied eine Wölfin mit fünf Jungen erwischt. Umweltministerium Rheinland-Pfalz

Eine aktuelle Übersicht der jüngsten Spuren gibt es online bei der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz.

Was tun wenn man auf einen Wolf trifft?

Normalerweise sind Wölfe vorsichtige und schreckhafte Tiere, weshalb Begegnungen zwischen Mensch und Wolf eher selten sind. "Wölfe haben eher Angst vor uns als wir vor ihnen", meint Wolfs-Expertin Kluth. Neugierige Jungtiere können aber schon mal in die Nähe des Menschen kommen und auch in Ortschaften auftauchen.

Falls Sie sich in einem Fahrzeug befinden oder als Reiter unterwegs sind, ist es möglich, dass die Tiere zutraulicher wirken und weniger scheu sind. Sollten Sie einem Wolf begegnen, ist Folgendes zu beachten: