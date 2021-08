per Mail teilen

Sind Sie noch auf der Suche nach Ideen fürs kommende Wochenende? Wir haben einen Mix an Vorschlägen für Sie: vom Kulturausflug bis zum gemütlichen Filmeabend.

Rummel um den Fisch

Das Wormser Backfischfest findet wieder statt! Am Samstag, den 28. August, ist Auftakt für die verlängerte Variante eines der größten rheinhessischen Volksfeste. Eine tolle Gelegenheit, die Domstadt von ihrer lebendigen Seite zu erleben! Das Volksfest findet mit Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht und 3G-Regel statt.

Pressestelle KVG-Worms/Bernward Bertram

Wochen der Lichtspiele

Die Karlsruher Schlosslichtspiele zaubern bereits seit letzter Woche wieder spektakuläre Lichtpräsentationen auf die Fassade des Schlosses. Am vergangenen Wochenende strömten bereits viele Besucher auf das Schlossgelände, um die besondere Atmosphäre aufzusaugen. Die Schlosslichtspiele beleben bis zum 3. Oktober die Kulturszene und das Stadtbild von Karlsruhe.

Heimat erwandern

Kurze Tour an Mosel, Lahn oder im Westerwald gefällig? Der Wanderexperte Manuel Andrack stellt Ihnen Wandertouren unter 10 Kilometern vor – für Familien und Wanderanfänger besonders geeignet. Sie finden sie in der Broschüre "Heimat erwandern - kurze Touren Mosel, Lahn und Westerwald".

Wen diese tollen Touren im Norden von Rheinland-Pfalz nicht überzeugen … da kann ich jetzt auch nichts mehr machen.

Manuel Andrack im SWR1 Wander-Interview

Kunst zum Anfassen

Eine Mischung aus Wanderweg und Ausstellung können Sie auf dem Skulpturenweg in Oggelshausen bei Biberach erleben. 25 riesige Steinskulpturen stehen in freier Natur und ziehen Kunstgelehrte aus aller Welt sowie Spaziergänger gleichermaßen an. Die Skulpturen wurden im Rahmen zweier Symposien – eines von 1969 bis 1970, das andere im Jahr 2000 – aufgestellt und sind immer noch eine Attraktion.

Skulpturen von Schatten und Bronze

Das Arp-Museum Bahnhof Rolandseck im rheinland-pfälzischen Remagen bringt in einer Ausstellung die Werke zweier Künstler auf besondere Art zusammen. Unter anderem wird die wohl bekannteste Skulptur des französischen Bildhauers Auguste Rodin ausgestellt: „Der Denker“. Außerdem zeigt das Arp-Museum wie immer einige Skulpturen des namensgebenden Hans Arp, die im interessanten Zusammenspiel mit Rodins Werken stehen.

Kinobesuch gefällig?

Wie wär’s mit einem Kinobesuch als Abschluss eines erfolgreichen Tages? "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" mit Tom Schilling in der Hauptrolle erzählt die Geschichte von Fabian, der als Werbetexter im Berlin der bewegten 1930er Jahre arbeitet und das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen genießt.

Nach dem Roman von Erich Kästner, Regie Dominik Graf.Der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben. In vielen Städten im Südwesten ist der Film noch im Kino zu sehen.

Im Berlin des Jahres 1931 lässt sich der Germanist und Werbetexter Fabian (Tom Schilling) durch das Leben treiben. Pressestelle Berlinale Bild in Detailansicht öffnen Tagsüber arbeitet er als Texter in einer Zigarettenfabrik, nachts streift er mit seinem Kumpel Labude (Albrecht Schuch) durch die Unterweltkneipen, Bordelle und Künstlerateliers der Stadt. Pressestelle Berlinale Bild in Detailansicht öffnen Das sorglose Leben der beiden jungen Männer wird durch eine durch Kommunisten und Nationalsozialisten geteilte Gesellschaft zunehmend bedroht und auch Labude träumt davon, dass die Klassen gegen die Obrigkeit revolutionieren. Pressestelle Berlinale Bild in Detailansicht öffnen Fabian kann mit dem politischen Umbruch nicht viel anfangen und kommentiert die Geschehnisse ironisch. Alles verändert sich, als er eines Tages in einem Atelier auf Cornelia (Saskia Rosendahl) trifft. Pressestelle Berlinale Bild in Detailansicht öffnen Er verliebt sich sofort in sie und sein Leben nimmt eine dramatische Wendung. Pressestelle Berlinale Bild in Detailansicht öffnen Er fällt einer Entlassungswelle zum Opfer. Cornelias Karriere als Schauspielerin nimmt dagegen mächtig an Fahrt auf. Pressestelle Berlinale Bild in Detailansicht öffnen Regisseur Dominik Graf Pressestelle Berlinale Bild in Detailansicht öffnen

Jetzt in Ihrem Heimkino!

Nicht auf der Suche nach Trubel und Action? Ganz bequem von Zuhause können Sie jetzt das zweiteilige Flüchtlingsdrama „Eden“ sehen. Teil 1 bis 01.09., Teil 2 bis 02.09. in der ARD-Mediathek verfügbar.



Wir wünschen Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende!