Wegen des Tiefs Lolita hat es im Südwesten etliche Einsätze wegen Sturm und Schnee gegeben. So entwickelt sich der wilde Wettermix weiter.

Durch den Sturm mit Böen bis zu Orkanstärke gab es einige Schäden und Unfälle mit Verletzten in Rheinland-Pfalz und auch in Baden-Württemberg. Möglicherweise war starker Wind auch die Ursache für einen tödlichen Unfall an einem Kran.

Einsatz in Karlsruhe: Der starke Wind hat einen Baum auf eine Straße stürzen lassen. dpa Bildfunk Aaron Klewer / Einsatzreport24

Das Sturmtief macht sich am Mittwoch immer noch bemerkbar, denn es weht kräftiger, teilweise auch stürmischer Westwind. Im Laufe des Tages lässt er jedoch allmählich nach.

SWR-Wetterreporter Michael Kögel berichtete am Dienstag vom Wartberg bei Heilbronn über das stürmische Wetter:

Kurzes Winter-Intermezzo mit Schnee

Tief Lolita hat neben heftigem Wind auch feuchtkalte Luft im Schlepptau. Die sorgt im Südwesten immer wieder für Regen- und auch Schneeschauer. Da die Temperaturen auf 2 bis 8 Grad steigen, steigt die Schneefallgrenze ebenfalls an: von 300 auf bis zu 600 Meter. In höheren Lagen kann es glatt sein.

Nicht mal nachts wird es sonderlich frostig: Die tiefsten Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt oder maximal bei -1 Grad.

Regen und zweistellige Temperaturen

Bis Freitag bleibt es dann laut Vorhersage eher regnerisch und wird noch wärmer, nämlich bis zu 12 Grad.