Zum meteorologischen Winteranfang bleibt es herbstlich in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Niedrige Temperaturen, Wolkendecken und viel Regen stehen beiden Bundesländern bevor.

Das Wochenende verbringt man vielleicht lieber Zuhause, denn die Wolken ziehen sich über Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zusammen. Wer dennoch nicht auf den Besuch eines Weihnachtsmarktes verzichten möchte, sollte den Regenschirm nicht vergessen.

Aktueller Wetterbericht für den Südwesten

Ein nasskalter Winteranfang

Schon die Nacht zum Samstag verspricht laut Deutschem Wetterdienst ungemütlich zu werden. Bei starker Bewölkung und Regen herrschen Tiefstwerte zwischen 6 und 1 Grad.

Der Samstag startet ebenfalls bewölkt in den Tag. In Baden-Württemberg kann es bis zum Mittag gebietsweise heiter werden. Doch ab Nachmittag erreicht eine Wolkendecke den Südwesten und bringt Regen mit sich. In Baden-Württemberg steigt das Thermometer auf bis zu 12 Grad. In Rheinland-Pfalz auf bis zu 10 Grad. Frischer Wind kommt aus Südwest.

Damit ist der Samstag wie gemacht, um Zuhause den ersten Advent gebührend vorzubereiten. Es schneit zwar nicht, aber auch bei Regen kann man sich gemütlich dem Backen von Plätzchen widmen.

Die schönsten Wetterbilder aus Rheinland-Pfalz

Beständige Wolkendecke und Regenschauer

In der Nacht zum Sonntag bleibt der Himmel weiterhin von Wolken bedeckt. In Baden-Württemberg breitet sich der Regen nach Osten aus, der sich im Schwarzwald teils schauerartig verstärkt. Die Temperaturen sinken in Rheinland-Pfalz auf bis zu 3 Grad und in Baden-Württemberg auf bis zu 1 Grad.

Der Sonntag präsentiert sich wie der Samstag bewölkt und regnerisch. Im Laufe des Nachmittags und am Abend drohen schauerartige Niederschläge. Die Temperaturen klettern jedoch ein wenig höher, nämlich auf bis zu 13 Grad.

So wird das Wetter in der kommenden Woche

Auch in der kommenden Woche zeigt sich das Wetter von seiner ungemütlichen Seite. Zwar steigen die Temperaturen am Montag auf bis zu 16 Grad am Oberrhein, aber es bleibt weiterhin bewölkt und regnerisch. Vereinzelt drohen sogar Gewitter.