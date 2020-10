Nudeln gibt es in allen Formen und Farben - und Nudeln gibt es in allen Formen und Farben. Und was diese Vielfalt noch größer macht, sind die unterschiedlichen Soßen und Beilagen. Zum Welt-Pasta-Tag haben wir für Sie unsere Lieblingsrezepte herausgesucht. Außerdem erfahren Sie hier Wissenswertes über die Nudel.