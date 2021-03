Die gegebene Antwort ist

Insgesamt gibt es nur 64 Frauen unter den 570 Astronauten und Astronautinnen weltweit. Die französische Astronautin und Politikerin Claudie Haigneré meint, das liege an einem Imageproblem. Warum es immer noch so wenige Frauen in der Wissenschaft gibt und wie ihr erster Flug ins All sie überwältigte, erzählt sie in diesem SWR2 Interview: