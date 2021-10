Wer auf die Tradition schwört, schmückt den Weihnachtsbaum erst an Heiligabend. Viele Menschen erfreuen sich aber schon in der Adventszeit an dem glitzernden Baum zuhause.

Lebkuchen kann man in Supermärkten schon im Spätherbst kaufen. Und nun verwässert auch noch die alte Tradition des Weihnachtsbaum-Schmückens? In vielen Wohnungen ist das mit dem echten oder unechten Nadelbaum bereits geschehen - ein Trend nicht erst seit diesem Jahr.

Früh geschmückter Weihnachtsbaum entgegen der Tradition

Wer Freunde und Bekannte fragt oder Diskussionen im Netz verfolgt, findet gute Argumente für und gegen einen frühzeitig verzierten Christbaum.

Jedes Jahr werden in Deutschland mehr Weihnachtsbäume verkauft: 2018 waren es fast 30 Millionen Bäume. Dabei sieht der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger einen Trend zum „Zweitbaum“ für Terrasse oder Balkon. Viele Menschen präsentieren diese Bäume dann meist in geschmückter Form schon Tage oder Wochen vor Heiligabend. Das zeigt: Schon in der Adventszeit wird der eigene Weihnachtsbaum offenbar sehr geschätzt.

Die „Krönung der Weihnachtsdeko“ oder „Macht die Adventszeit schön“

Manche Familie hält die Tradition in Ehren und schmückt den Weihnachtsbaum erst an Heiligabend. „Die Tradition ist an die kirchlichen Ereignisse geknüpft. Wenn man diese nicht mehr respektiert, braucht man auch das Drumrum nicht. Kommerz für die Kinder, ohne Sinn und Inhalt?“, erklärt eine Facebook-Nutzerin. Der Christbaum sei „die Krönung der Weihnachtsdeko“ und gehöre nicht in die Adventszeit , meint eine andere Frau.

Traditionen kann man ändern, sagen andere Menschen und stellen ihre behängten und mit elektrischen Lichtern leuchtenden Weihnachtsbäume schon Tage oder Wochen vorher zur Schau. Ein Grund wird auf Instagram genannt: „Der Weihnachtsbaum muss spätestens zum dritten Advent stehen, weil ich den oft im Januar schon nicht mehr sehen kann, und für eine halbe Woche ist's zu schade. Außerdem macht der ja gerade die Adventszeit so schön.“

Eine Frage der Generation? Abstimmungen auf Instagram und SWR.de

Ein nicht repräsentatives Instagram-Mini-Voting einer SWR-Kollegin zur Weihnachtsbaumfrage ergab: Von mehr als 500 Followern sagten 67 Prozent „Na klar“ stelle ich den Baum vor Weihnachten auf, 33 Prozent hingegen versicherten, das würden sie „niemals“ tun. Die aktuelle Abstimmung auf SWR.de ergibt dagegen ein etwas anderes Bild:

Den Weihnachtsbaum jetzt schon schmücken?

Das sind die Argumente: Pro und Contra früher Weihnachtsbaum

Kurz zusammengefasst sind folgende Argumente am häufigsten zu hören oder zu lesen:

Weihnachtsbaum schon im Advent:



Man hat länger Freude daran

Draußen stehen auch schon überall (öffentliche) Weihnachtsbäume

Ich arbeite an Heiligabend und habe keine Zeit

Zu viel Aufwand und Kosten nur für eine kurze Zeit rund um Heiligabend

Weihnachtsbaum erst an Heiligabend:



Die Tradition erhalten

Vorher hat man den Adventskanz

Eine besondere Vorfreude, bis zum 24. Dezember abzuwarten

Netter Zeitvertreib für die Kinder beim Warten aufs Christkind

Der Weihnachtsbaum verkommt nicht zur Selbstverständlichkeit

„Jede Familie hat das Recht auf eine eigene Tradition.“

Die Weihnachtsbaum-Tradition an Heiligabend Der Brauch eines geschmückten Baumes zu Weihnachten im Haus verbreitete sich im 16. Jahrhundert von Straßburg im Elsass ausgehend über den Südwesten und darüber hinaus. Traditionell wird der Baum an Heiligabend oder etwas früher aufgestellt, damit er sich akklimatisieren kann und seine Zweige wieder natürlich hängen. Traditionsbewusste schmücken den Weihnachtsbaum erst am 24. Dezember.

SWR Retro: So wurde die Geschichte des Weihnachtsbaums 1963 im Fernsehen erklärt: