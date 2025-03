Lügen ist in einer Partnerschaft ein echtes No-Go. Trotzdem greifen viele zur Notlüge, wenn es in der Beziehung mal heikel wird. Aber ist das in Ordnung?

Eigentlich sollten Lügen in einer Beziehung tabu sein. Im Alltag sieht das bei vielen Paaren jedoch anders aus. Wenn das Essen nicht schmeckt oder das Geschenk ein Fehlgriff war, wird auch mal geflunkert. Doch bei der Frage, wie weit Lügen in einer Beziehung gehen dürfen, sind sich die Menschen nicht einig. Vor allem beim Thema Fremdgehen wird die Wahrheit oft verschwiegen. SWR-Reporterin Judith Hartmann hat mit Passanten in der Stuttgarter Innenstadt über Lügen in der Partnerschaft gesprochen.