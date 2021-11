Ausflugstipps in die Natur im Herbst

In der dunklen Jahreszeit sollten die Sonnenstunden genutzt werden, um nach draußen zu gehen. Wir haben ein paar Tipps für Ausflüge und Wanderungen in der Natur.

Ein Ausflug im Herbst hat besonderen Charme. In der Sonne leuchtet das Laub in bunten Farben und der Vitamin D-Speicher wird nochmal aufgefüllt. Aktiv sein ist gut für Köper und Geist. Außerdem gehen Sie in der Natur meistens größeren Menschenmengen aus dem Weg.

Die Sieben-Täler-Runde bei Rottenburg am Necker

Unser erster Tipp führt in die Nähe von Rottenburg am Neckar. Die Runde bietet tiefe Schluchten, bunte Wälder und tolle Weitsichten. Jetzt im Herbst sind die Waldwege aber besonders rutschig. Seien Sie vorsichtig und ziehen Sie stabiles Schuhwerk an.

Wandertouren in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es noch mehr zu entdecken. Wer einen Ausflug mit tierischem Ausblick sucht, sollte den knapp 5 km langen Schafwanderweg in Kernen im Remstal ansteuern. Namensgebend sind die verschiedenen Schafsrassen, die Sie auf dem Rundweg bewundern können. Ein schöner Ausflug für Familien mit Kindern.

Unsere Wandertipps für Rheinland-Pfalz

Im rheinhessischen Westhofen startet und endet der Westhofener Wingertsheisjerweg. Von den mehr als 14 Weinbergshäuschen auf der 8,8 km langen Route haben Sie eine hervorragende Aussicht über die herbstlichen Weinberge.

Weiter im Norden von Rheinland-Pfalz befindet sich der idyllische Westerwald. Der zu den Top Trails of Germany gehörende Westerwaldsteig durchquert die gesamte Region. Auf und ab führt er zum Beispiel über die Fuchskaute, die höchste Erhebung dort, zur Westerwälder Seenplatte. Einzelne Etappen verlaufen durch Städte wie Bad Marienberg oder Hachenburg, entlang des Flusses Nister oder vorbei an Klöstern in Marienstatt und Marienthal. Der Steig endet in Bad Hönningen am Rhein. Einzelne Etappen eignen sich hervorragend für einen Tagesausflug ohne viel Trubel.

Homepage zum Westerwaldsteig

Was sind Ihre Ausflugstipps für den Herbst?

Es gibt noch viele schöne Orte und Geheimtipps im Südwesten, die oft nur Einheimische kennen. Teilen Sie Ihre Lieblingswanderungen gerne in den Kommentaren.