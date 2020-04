Die Wandersaison nähert sich mit dem 1. Mai ihrem ersten Höhepunkt. Doch einkehren fällt dieses Jahr aus. Wie kann man sich in Corona-Zeiten am besten verpflegen?

Die Corona-Regeln bleiben vorerst aufrecht, Gaststätten und Co. sind damit bis auf Weiteres geschlossen. Das bedeutet aber keinesfalls, dass alle Wanderungen am 1. Mai ausfallen müssen. Es ist wichtig, zu anderen genügend Abstand zu halten und rücksichtsvoll zu sein. Solange nur kleine Wandergrüppchen aus dem eigenen Haushalt oder Wanderpärchen gebildet werden, kann man die Tradition dennoch genießen. Aber: Abstand halten nicht vergessen!

Zum Wandern kann man in Sachen Essen quasi alles mitnehmen, was sich in eine Box, Tüte oder Glasgefäße einpacken lässt. Steht man allerdings erst einmal vor den leeren Gefäßen, fehlen die Ideen und der Kopf ist meist ebenso leer. Um dieses Problem zu lösen, werden hier einige Ideen und Anregungen geliefert, um gut ausgerüstet wandern zu gehen.

Trinken nicht vergessen!

Wandern ist anstrengend. Deshalb sollte man stets genug zu trinken dabei haben, um den Durst zu stillen. Was aber tun, wenn einem Mineralwasser alleine zu langweilig wird?

Abwechslung gibt es genügend und einige Ideen haben wir hier, mit beispielhaften Rezepten, aufgelistet:

Rezepte zum Vorbereiten

Wenn man im Voraus planen kann, gibt es eine riesige Auswahl an Dingen, die eingepackt und vorbereitet werden können. Damit man dabei den Überblick behält, unterteilen wir die Ideen in Gruppen.

Zum Backen

Die Wagemutigen können sich an das Dinkelvollkornbrot im Glas herantrauen und es selbst herstellen. Praktisch: zum Transport ist es bereits im passenden Behälter.

Davon abgesehen sind Klassiker wie etwa ein selbstgebackener Hefezopf ideal zum Mitnehmen und zwischendurch essen. Auch Leckereien wie Feuerwehrkuchen, Apfelstrudel oder ein Tiroler Nusskuchen eignen sich super zum Stärken während einer Pause.

Süßes

Neben dem Kuchen gibt es auch andere süße Dinge, die sich mit etwas Zeitaufwand für den Transport eignen. Grießbrei mit Beeren und Apfelmus dauert nicht allzu lange und lässt sich wunderbar in Gläser abfüllen. Auch Rezepte wie Beeren-Quark-Auflauf oder Porridge mit Nüssen, Apfel und Beeren eignen sich überraschend gut zum schlemmen unterwegs.

Herzhaft

Natürlich wollen sich, gerade bei anstrengenden Wanderungen, nicht alle von süßen Stückchen ernähren. Mit etwas Vorarbeit lassen sich sehr viele verschiedene Rezepte outdoor-tauglich machen. Damit jeder die Chance hat, das perfekte Wander- und Picknickessen zu finden, präsentieren wir hier Ihnen hier eine Auswahl:

Meal Prep(ping)

Wer gerne noch mehr Ideen und Inspirationen hätte, der sollte einmal einen Blick auf den Trend des Meal Prep(ping) werfen. Typischerweise ist das Vorkochen zwar als Zeitersparnis fürs Mittagessen gedacht, lässt sich aber ganz einfach umfunktionieren, um Reiseproviant vorzubereiten.

Rezepte mit wenig Vorbereitung

Selbstverständlich hat nicht jeder die Zeit und Muße, um vorab Reiseproviant zu planen. Zum Glück gibt es einige Möglichkeiten auch sehr schnell noch etwas fertig zu zaubern.

Salate

Salate sind ideal dafür und das wunderbare an ihnen ist, dass es quasi keine Grenzen gibt, was mit in den Salat kann. Außerdem gibt es sie in einer solchen Vielzahl, dass sich jeder mit irgendeiner Version anfreunden kann. Ideen dafür sind etwa der Wurstsalat mit Brotchips, ein Obstsalat mit Frischkäse-Erdnuss-Dressing oder eine Portion Baby-Spinat mit Walnussöl und Apfelessig. Selbstverständlich kann man hier experimentieren und ausprobieren, wie es dem Herz beliebt.

Snacks für zwischendurch

Snacks eignen sich sehr gut fürs Wandern. Erst einmal richtig verstaut, braucht man nicht einmal mehr anzuhalten um dem Körper ein wenig Zusatzenergie zu liefern. Außerdem bedeuten sie wenig Aufwand und trotzdem leckeres Essen.

Ideale Snacks sind beispielsweise:

Sandwich / belegtes Brot

Frisches Obst / Gemüse

Getrocknete Früchte

Nüsse

Riegel

Übrigens, auch Müsliriegel kann man ganz einfach selbst machen.

Gut gestärkt und gerüstet können Sie sich auf den Weg machen und die Wanderung beginnen. Falls Sie noch Inspiration suchen, haben wir hier ein paar Wandertouren zusammengestellt.

Checken Sie den Wetterbericht

Ein Hinweis noch zum Schluss: Das Wetter kann am Mai-Feiertag im Südwesten mit Schauern und Gewittern ungemütlich werden. Checken sie in jedem Fall vor dem Beginn Ihrer Wanderung den Wetterbericht für Ihre Region.